SARONNO – Circa un anno fa a Saronno, è nato un nuovo gruppo musicale che ha già conquistato il cuore degli abitanti: i The Maveren. Questo trio, composto da Marina Cipriani, Ennio Librandi e Veronica Santagostino Baldi propone voce, basso, chitarra e percussioni, ed è formato da tre talentuosi musicisti residenti a Saronno.

I The Maveren offrono un repertorio vario e coinvolgente, interpretando canzoni famose con un tocco unico che rende ogni esibizione un’esperienza irresistibile.

Il trio non si limita a suonare per un pubblico adulto. In occasione dell’evento “Librarsi in Primavera”, tenutosi ad aprile alla scuola Aldo Moro e organizzato dal comitato genitori, i The Maveren hanno creato un laboratorio musicale per bambini, dimostrando il loro impegno nel diffondere la passione per la musica anche tra i più piccoli.

Il gruppo, che ha già realizzato un videoclip sulle note della canzone “Stupid Cupid”, è di nuovo all’opera e, grazie alla gentile concessione di Giuseppe Gorla, sono state girate delle riprese nell’affascinante area della Ex Isotta Fraschini, tra macerie e architetture suggestive. Questo nuovo video, che farà da cornice alla canzone Wicked Game, sarà pubblicato a breve sul loro canale Youtube (https://www.youtube.com/@themaveren ) e sui social (www.instagram.com/themavaeren) e promette di essere un’altra testimonianza della loro creatività e talento.

