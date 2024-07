news

Si dice che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà un annuncio rivoluzionario durante la prossima conferenza Bitcoin 2024 a Nashville. Secondo fonti del settore, infatti, l’ex presidente potrebbe avere in programma di rendere Bitcoin (BTC) un asset di riserva strategico per gli Stati Uniti.

Il co-fondatore del Satoshi Action Fund Dennis Porter e il fondatore di BnkToTheFuture Simon Dixon hanno entrambi condiviso queste voci sui social media, citando fonti credibili- Tuttavia, queste affermazioni non sono confermate da Trump, dal suo staff o da qualsiasi fonte pubblica esterna.

Se però ciò avvenisse, si tratterebbe di una spinta importante non solo per BTC e per gli altri asset ma anche per le nuove crypto come 99Bitcoins, che al momento ha superato $2,4 milioni in prevendita.

Trump vuole rendere Bitcoin un asset di riserva?

L’idea di rendere Bitcoin un asset di riserva sta crescendo tra i sostenitori delle criptovalute, e molti sostengono che una tale mossa garantirebbe il dominio del dollaro nel panorama finanziario globale. L’idea ha guadagnato più popolarità nelle ultime settimane dopo che Trump, secondo quanto riferito, ha discusso la questione durante una riunione.

Il co-fondatore del Satoshi Action Fund Dennis Porter ha sottolineato che scegliere Bitcoin come asset di riserva strategica per il Tesoro degli Stati Uniti potrebbe spostare il paradigma finanziario globale e spingere altre nazioni ad adottare la stessa posizione.

L’idea si è diffusa anche oltre il settore delle criptovalute, visto che il CEO di BlackRock Larry Fink ha recentemente rilasciato dichiarazioni simili e ha definito la criptovaluta di punta “oro digitale”.

David Bailey, CEO di Bitcoin Magazine e consulente della campagna Trump, ha anche esplorato gli impatti teorici dell’adozione di BTC da parte degli Stati Uniti come asset di riserva strategica. La sua visione prevede di garantire una significativa riserva di BTC per il Tesoro degli Stati Uniti, bloccando 210.000 di BTC detenuti dagli Stati Uniti per 100 anni.

BTC come asset riserva: verità o bufala?

La voce ha generato notevole entusiasmo tra gli investitori e i sostenitori delle criptovalute, visto anche che i leader politici favorevoli a Bitcoin sostengono da tempo la necessità di considerare BTC come un asset di riserva strategico.

Vivek Ramaswamy, ex candidato alla presidenza, è colui che dà indicazioni a Trump su Bitcoin e altri asset digitali da gennaio: Ramaswamy aveva precedentemente proposto di sostenere il dollaro statunitense con un paniere di materie prime, incluso Bitcoin, per combattere l’inflazione e mantenere il valore della valuta nel tempo.

Nelle ultime settimane, Trump ha espresso un forte sostegno al settore nonostante le riserve storiche, e il partito repubblicano ha seguito il suo esempio. In aggiunta alle speculazioni su maggiori misure a favore di Bitcoin e criptovalute, Trump ha recentemente annunciato che il senatore JD Vance, un notevole sostenitore di Bitcoin, si unirà a lui come candidato alla vicepresidenza per le elezioni del 2024.

99Bitcoins supera $2,4 milioni in prevendita: potrà beneficiare delle novità su BTC?

La novità, se confermata, potrebbe andare a influire positivamente non solo su tutto il settore già consolidato ma anche su nuovi progetto in prevendita, che continuano a proseguire molto bene, come quella di 99Bitcoins, un nuovo progetto di criptovaluta che ha superato $2,4 milioni grazie al learn-to-earn.

Questo meccanismo permette di ottenere token 99BTC, nativi del progetto, semplicemente completando alcuni task sul sito ufficiale, allo scopo di imparare tutto il possibile sul settore delle criptovalute.

Il costo di un 99BTC è ora di $0,00114, che permette a 99Bitcoins di avere un ampio margine di crescita da sfruttare nel tempo; la presale segue il meccanismo di prezzo crescente, quindi chi acquista per tempo ha maggiori opportunità di ottenere guadagni non realizzati di una certa entità.

Non sono pochi gli esperti del settore e gli youtuber che si interessano al progetto e che lo ritengono un probabile 10x con il listing, come Samu Bit:

https://www.youtube.com/watch?v=SiN6a2DBDXk

Il token 99BTC è costruito su Ethereum, anche se successivamente è passato al BRC-20, per cui mette a disposizione anche lo staking, che al momento prevede un APY del 692%.

Gli utenti possono anche partecipare a un airdrop, attualmente in corso, con in palio 99.000 dollari in BTC, che verranno distribuiti tra 99 utenti in tutto e, successivamente, verrà anche avviato un giveaway di 99BTC.

Per partecipare alla prevendita di 99BTC, basterà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e usare ETH, USDT, la BNB chain o una carta di debito/credito bancaria per ottenere il numero di token desiderati.

Inoltre è possibile mettere in blocco immediato i token comprati in concomitanza all’acquisto. Chi vuole considerare questo come il suo prossimo investimento e restare aggiornato sulle novità, può iscriversi ai canali social di 99BTC su X, Telegram e Discord.

