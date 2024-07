Eventi

GERENZANO – Il Gruppo anziani Gerenzano propone alla comunità, per sabato 27 luglio, il “Tributo a Ligabue“, spettacolo in cui saranno proposti tutti i successi del famoso cantate.

L’evento, che avrà inizio alle 21, sarà ospitato dal centro ricreativo di via C. Berra, 34 (Gerenzano). Per l’occasione verrà messo a disposizione del pubblico anche il servizio gastronomico (anche d’asporto) per il quale si consiglia la prenotazione del tavolo.

Per maggiori informazioni contattare il Gruppo anziani Gerenzano, dalle 14 alle 19, al numero 029688731.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti