Il mercato delle meme coin sta mostrando progressi significativi negli ultimi mesi, considerando che molti crypto asset sono tra le crypto di tendenza del momento.

In particolare, i token PolitFi, ossia ispirata ai personaggi di spicco della politica, hanno subito apprezzamenti interessanti negli ultimi giorni.

In ogni caso, una delle crypto che potrebbe esplodere durante l’estate è The Meme Games, la nuova meme coin dedicata alle olimpiadi.

Meme coin e token PolitFi

Durante le ultime settimane, stanno emergendo delle tendenze molto interessanti. In particolare, le cosiddette crypto PolitFi stanno diventando di tendenza grazie alla spinta fornita dalle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

In particolare, crypto come Doland Tremp hanno subito un apprezzamento considerevole dopo il tentativo di attentato all’imprenditore statunitense, che in realtà ha spinto anche il prezzo di Bitcoin.

In generale, le PolitFi sono considerabili come una nicchia del settore delle meme coin, che sta mostrando una crescita considerevole della market cap totale.

Considerando che mancano ancora molte settimane al giorno delle elezioni negli Stati Uniti, è auspicabile che queste crypto possano subire altre spinte, con possibili apprezzamenti che potrebbero garantire margini di profitto molto interessanti per gli utenti.

In ogni caso, la tendenza per le PolitFi non è isolata. Infatti, è l’intero settore delle meme coin a vivere un momento molto positivo.

Infatti, Dogecoin ha subito un incremento considerevole negli ultimi 7 giorni, stabilendo un +11%. Invece, Shiba Inu ha subito un apprezzamento di oltre l’8% nell’ultima settimana, mentre Pepe Coin ha stabilito una crescita strabiliante di oltre il 30%.

Questi tre crypto asset hanno subito lievi correzioni nelle ultime 24 ore, un segnale che potrebbe anticipare un ritracciamento. In ogni caso, considerando il periodo positivo per questa tipologia di crypto, questa fase potrebbe essere seguita da un nuovo mercato rialzista.

Per quanto riguarda la PolitFi, potrebbero seguire il mercato delle meme coin, sebbene il loro prezzo subirà una spinta considerevole soprattutto in relazione agli eventi connessi alle elezioni presidenziali degli USA.

In generale, molti esperti del crypto market stanno ponendo l’attenzione anche su alcuni progetti emergenti che stanno introducendo i loro token tramite una prevendita crypto. In particolare, The Meme Games potrebbe essere la crypto più interessante dell’estate.

The Meme Games (MGMES)

L’entusiasmo per le Olimpiadi del 2024 ha coinvolto anche il settore delle criptovalute, dove la nuova meme coin The Meme Games sta attirando l’attenzione. Il mercato in crescita e il valore del Bitcoin sopra i 65.000 dollari hanno stimolato i trader a puntare su questa innovativa criptovaluta, basata su un sistema di gamificazione della presale.

La presale del progetto, iniziata il 16 luglio, ha già raccolto oltre 160.000 dollari, dimostrando l’interesse per la meme coin. La raccolta fondi continuerà fino alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi il 10 settembre, con il token MGMES attualmente venduto a 0,009 dollari, destinato a crescere con ogni fase della presale.

The Meme Games mira a diventare la meme coin delle Olimpiadi 2024, sfruttando l’hype dell’evento fino alla chiusura delle Paralimpiadi. Per la precisione, questo ecosistema utilizza personaggi famosi delle meme coin, come Doge, Pepe e Turbo, ognuno rappresentante un paese con un tocco ironico.

Questa iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dalla community crypto, compresi diversi influencer che hanno dedicato dei video a questo progetto:

In particolare, la presale gamificata permette agli utenti di competere virtualmente acquistando token MGMES e scegliendo tra cinque atleti di meme coin. Ogni acquisto incrementa le possibilità di vittoria, offrendo un bonus del 25% sui token acquistati se il proprio atleta vince. La competizione è casuale ed equa, con ogni atleta che ha un’uguale possibilità di vincere.

Gli utenti possono aumentare le possibilità di vincita comprando più token MGMES e selezionando atleti diversi ad ogni acquisto.

Inoltre, è possibile fare staking dei token MGMES fin dalla presale, utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito, garantendo ricompense passive.

Le ricompense di staking sono distribuite al ritmo di 71,53 MGMES per blocco Ethereum nell’arco di due anni, con un APY attuale del 1833%, supportando la crescita della community e attenuando la pressione di vendita dopo il listing del token su DEX.

Inoltre, la tokenomics di The Meme Games prevede una fornitura totale di 2.024.000.000 MGMES, suddivisa in vari segmenti per presale, staking, premi di gioco, fondi del progetto, liquidità e marketing.

Invece, la roadmap del progetto è articolata in tre fasi: la creazione del progetto e audit dello smart contract, campagne di marketing e collaborazioni, e infine il listing su DEX e piattaforme come CoinMarketCap e CoinGecko, oltre al lancio di un ulteriore gioco basato sulle Paralimpiadi.

In generale, questa meme coin potrebbe essere una delle opportunità di mercato più interessanti dell’estate. Considerando l’attuale trend positivo per le meme coin, MGMES potrebbe ottenere la giusta spinta dopo il lancio ufficiale.

In aggiunta, i vari metodi di guadagno e di rendite passive potrebbero incentivare molti utenti ad investire durante la presale, partecipando alla gamificazione dell’iniziativa per ottenere il bonus derivante dalle puntate sulle mascotte meme dei singoli paesi.

Ecco perché The Meme Games può essere considerato come uno dei prodotti più interessanti e promettenti per le prossime settimane.

