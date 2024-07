ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo l’estate, lavori saranno a buon punto nel cantiere del nuovo palazzetto di Caronno Pertusella. Secondo il cronoprogramma, approvato dal consiglio comunale, a settembre i lavori dovranno aver raggiunto il 30% di compiutezza, raggiungendo un buon punto dei lavori. Salvo imprevisti, il prossimo anno studenti e associazioni sportive potranno finalmente usufruirine.

Dopo anni di attesa, dovuti anche dai ritardi della Centrale unica di committenza di Saronno, che ha impiegato un anno e mezzo per aggiudicare il bando di gara, finalmente si vede una data di fine lavori per il palazzetto dello sport: una struttura di cui si sentiva il bisogno, sul territorio, a causa delle numerose infiltrazioni d’acqua che rendevano inagibile la struttura di via Uboldo per le associazioni sportive caronnesi.

Il nuovo palazzetto sorgerà a Bariola: sarà a risparmio energetico, molti posti tra le tribune e spazi per gli allenamenti; non mancheranno gli spazi per disputare partite, in particolare di basket e volley. La struttura verrà, inoltre, utilizzata dalla scuola elementare Pascoli come palestra.

