PROGETTO del PIANO INTEGRATO d’INTERVENTO ISOTTA del 13/05/2005

(proposta presentata da PIRELLI RE a firma architetto Thun)

Area mq. 116.000

superficie fondiaria 31.888 mq

superficie viabilità 5.420 mq

superficie parcheggi 9.786 mq

superficie parco 69.086 mq

CONSIDERAZIONI e CONFRONTO TRA I PRECEDENTI PIANI E L’ATTUALE DI SBC

SUPERFICE FONDIARIA

Praticamente la superficie di territorio interessata ad edificazione, circa 31000 mq dice SBC, non lontani dai 31888 mq ipotizzati nel 2005 da Pirelli RE,

CUBATURE DA COSTRUIRE

Erano tante prima e nulla è cambiato il “bene comune” i metri cubi sono praticamente gli stessi , forse con la prevista scuola Daimon sono anche di più.

PARCO:

1) SBC sostiene che sull’area di 150.000 mq ci saranno 60.000 mq destinati a verde pubblico, il precedente progetto Thun della Pirelli RE prevedeva 69.086 mq sulla superficie di 116.000 mq dell’area Isotta e il documento d’inquadramento del 2005 oltre ai 69.000 mq calcolava che a parco si sarebbero aggiunti anche 17.460 mq dell’area Cemsa (quelli oggi a parcheggio sull’area ex ISI e già compresi nei 30.000 mq di proprietà pubblica indicati da SBC nelle tavole presentate) il progetto nel 2005 prevedeva una superficie dedicata al parco di 86.460 risultanti dalla somma mq. 69000+17460.

2) SBC parla di “asservimento ad uso pubblico”, le regole urbanistiche stabilite nel Piano di Governo del territorio non prevedono questa possibilità, prevedono che il 50 % dell’area deve diventare – pubblico – concertando insieme all’ente come e cosa realizzare sull’area.

3) SBC nelle dichiarazioni riportate dai media dice: “non conta quanto verde c’è ma quanto sia sorvegliato e con edifici intorno” queste dichiarazioni sono l’antitesi di venticinque anni di dibattito sul Parco Isotta. Nei 60000 mq di verde inoltre sembrano compresi i 24000 mq di piazze e strade ciclabili (dalle slide questa è la sensazione), se togliamo quindi ai 60000 mq i 24000 previsti per piazze e ciclabili e togliamo l’area di rispetto cimiteriale con bosco vincolato 17740 mq, non ci rimangono che 16260 mq di aiuole.

MQ DI PROGETTO E ABBASSAMENTO DELL’INDICE DI EDIFICABILITA’ da 0,6 a 0.5.

Uno dei punti presentato come positivo nel nuovo progetto è la rinuncia di SBC a uno 0,1 di indice percentuale per le volumetrie che potrebbe edificare, teniamo però presente che il PGT vigente ha già una alta capacità edificatoria e le leggi regionali sulla rigenerazione e sull’efficienza energetica concedono ulteriori premi volumetrici, si è rinunciato ha uno 0,1 di indice ma si è usufruito degli incrementi previsti dalla normativa regionale ? ci sono troppe volumetrie e non si sa più dove metterle ?

1300 ABITANTI, 600 ADDETTI DEL TERZIARIO, 3000 STUDENTI.

Sul fronte mobilità e impatto ambientale il progetto SBC necessita uno studio che definisca le conseguenze che questi numeri avranno sull’intero territorio cittadino.

Non è sufficiente inserire percorsi ciclopedonali all’interno dell’area per dire che questo è un progetto – green -.

IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO CITTA’ E IL QUARTIERE MATTEOTTI, LO SCAVALCO DEI BINARI .

Rimane irrisolta la questione della ricucitura delle due parti della città tagliate dalla ferrovia, inoltre la barriera di palazzi previsti lungo la via Varese diventa un ulteriore ostacolo all’avvicinamento del quartiere Matteotti al Centro.

PARCHEGGI e MOBILITA’ NELL’AREA

SBC parla di una strada con un solo senso di marcia, in pietra e calcestruzzo, a senso unico con lo scopo di collegare la via Milano alla via Ferrari. E nessuna altra via è nel progetto. Sono previsti parcheggi sotterranei a servizio dei residenti con accesso solo da via Varese e aree di sosta lungo il perimetro sempre in via Varese, oltre ad area parcheggio nella zona sud (prima della nuova via in calcestruzzo?) il tutto per14338 mq di parcheggi, che equivalgono a circa 1000 auto. Forse un po’ tanti.

0 METRI QUADRATI DESTINATI ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE.

Verrebbe da dire: ci mancherebbe altro ! del resto i supermercati in via Varese hanno già fatto il pieno. I negozi di vicinato stanno chiudendo, proporli nell’area è un po’ un azzardo.

MIX EDILIZIA LIBERA E CONVENZIONATA

Lo prevedono le normative sul comparto, naturalmente da verificare il rispetto delle percentuali.

DOVE ANDRA’ IL MILS ?

Nel primo progetto (quello di Brera) era uno dei punti qualificanti, con l’accordo urbanistico dove è prevista l’edificazione sulle aree dell’ex deposito di viale Rimembranze, verrà quindi il MILS portato nell’area ? dove ?.