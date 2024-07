ilSaronnese

GERENZANO – Dopo i lavori, più urgenti, alle strutture scolastiche per riparare i danni del maltempo, ora tocca al cimitero. La comunicazione è arrivata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Pini, nello scorso consiglio comunale: mentre illustrava la variazione di bilancio, l’assessore ha parlato di 415 mila euro stanziati per i lavori di manutenzione al cimitero, soprattutto per quanto riguarda i colombari.

La situazione dei questi ultimi è nota da tempo: macchie di muffa e umidità, intonaco scrostato e pozze d’acqua nei corridoi dei loculi. Il progetto, in fase di completamento, prevede il rifacimento anche del sottotetto, oggetto di importanti infiltrazioni.

Si tratta di lavori piuttosto impegnativi, come ha sottolineato anche Cristiano Borghi, consigliere del Centrodestra, che ha sollevato dubbi sul fatto che il denaro possa bastare.

Proprio per una motivazione di costi – ha chiarito l’amministrazione – i sotterranei dei colombari dovranno aspettare, in quanto necessitano di lavori ben più onerosi.

(foto archivio: il cimitero di Gerenzano)

20072024