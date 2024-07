Softball

SARONNO – In vista della parte finale della stagione, che vedrà la squadra dell’Inox Team Saronno impegnata nella Coppa delle Coppe di Softball e nella lotta per la conquista della Serie A1 di softball, la società “è lieta di annunciare l’ingaggio di Isabella Dayton, esterno-utility player classe 2001 che si è ottimamente messa in mostra con l’Italia durante la Coppa del Mondo che si è appena conclusa in Friuli Venezia Giulia”.

Dayton, nata a Fountain Valley, in California, ha infatti chiuso il Mondiale con una media battuta di .500 (9 su 18), con 2 doppi e un triplo a testimonianza della sua rapidità, caratteristica che sarà di grande aiuto per lo staff guidato da Zuleyma Cirimele. In carriera ha frequentato con ottimi risultati le squadre di college dell’Università del Texas e delle Arizona Wildcats.

“Diamo un grande benvenuto in squadra a Isabella – ha commentato Massimo Rotondo, presidente della Inox Team Saronno Softball. – In occasione del Mondiale che ci ha colpito veramente per le sue qualità atletiche e tecniche. Non vediamo l’ora di vederla scendere in campo alla ripresa del campionato”.

(foto Ezio Ratti: Isabella Dayton con la maglia dell’Italia)

