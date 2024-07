Misinto

MISINTO – Grave incidente stradale quello avvenuto la scorsa notte s Misinto, con tre feriti. In via Fornace si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. Sul posto sono subito ccorsi i soccorsi ovvero una ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’auto-infermieristica ed un ulteriore ambulanza della Croce rossa della sede di Misinto.

Era le 23.05: sono stati soccorsi, a seguito dello scontro fra una automobile ed una motocicletta, un ragazzo di 16 anni ed una ragazza di 22 anni. Seppur riportanto lesioni varie, i feriti non sono apparsi in pericolo, il motociclista è stato comunque trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22072024