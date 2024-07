news

Le famiglie italiane sono sempre più inclini a dotare la propria casa di un impianto fotovoltaico. Oltre ad essere una scelta dettata da una crescente sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente, l’installazione di un apparecchio per la produzione di energia elettrica green è anche una mossa contro le stangate in bolletta.

Sostenibilità e risparmio, dunque. In aggiunta a questo binomio, c’è però anche la leva di una maggior indipendenza energetica ad aumentare l’appeal del fotovoltaico, così come l’interesse ad accrescere il valore del proprio immobile grazie a un miglioramento della sua efficienza energetica. Senza poi tralasciare la possibilità di guadagno che si può ottenere cedendo l’energia in surplus prodotta dal proprio impianto fotovoltaico.

Di seguito, gli esperti di Segugio.it accendono i riflettori sui cinque buoni motivi per cui procedere con l’acquisto e la messa in posa di questa tecnologia green nella tua casa.

Bolletta luce più leggera con il fotovoltaico

In un periodo in cui i prezzi dei beni energetici all’ingrosso sono degli “osservati speciali” a causa delle loro continue oscillazioni legate anche alle tensioni geopolitiche, l’installazione di un impianto fotovoltaico in casa rappresenta un antidoto al caro-bolletta. Infatti, producendo energia elettrica che è poi destinata a coprire (in parte o del tutto) i consumi della famiglia, questo dispositivo consente di ridurre in modo significativo la necessità di disporre dell’elettricità proveniente dalla rete elettrica nazionale, con una notevole riduzione delle bollette luce.

Fotovoltaico, c’è più indipendenza energetica

Il secondo motivo per cui è bene investire nel fotovoltaico è strettamente legato al primo, quindi al tandem riduzione dei consumi e risparmio in bolletta.

Disponendo di un impianto fotovoltaico, si conquista una maggior indipendenza energetica dalla rete elettrica nazionale. Secondo alcune stime, infatti, dotare la propria casa di questa tecnologia pulita permette di coprire fino al 35% del fabbisogno energetico della propria famiglia. Se poi si scegliesse un impianto fotovoltaico con batterie per l’accumulo dell’elettricità prodotta in eccesso nelle ore diurne (e utilizzabili la sera o la notte quando l’impianto non è più in funzione), l’autonomia energetica farebbe un balzo all’insù fino al 75%. Il risultato? Il prelievo dell’energia elettrica dalla rete nazionale è destinato a registrare un tonfo, con un conseguente abbattimento delle bollette.

Energia green, l’investimento che ti fa guadagnare

Installare un impianto fotovoltaico, si sa, è un investimento: le spese iniziali da sostenere rivestono un certo peso nel budget domestico e questo può, talvolta, rappresentare un ostacolo alla sua scelta.

Eppure, oltre a vedere un ritorno certo dell’investimento nel medio periodo (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) proprio per il taglio dei consumi e l’alleggerimento delle bollette, è anche possibile guadagnare con il proprio impianto fotovoltaico. Come? Attraverso l’accesso a una misura come lo Scambio sul Posto, che permette al proprietario dell’apparecchio di trasformarsi in “produttore” di elettricità, vendendo alla rete elettrica nazionale la quantità prodotta in eccesso. Questo servizio è gestito dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, che garantisce una compensazione economica per l’immissione in rete dell’energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico.

Sostenibilità ambientale

Le ultime due buone ragioni per scegliere il fotovoltaico sono legate alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione energetica del proprio immobile. Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, il fotovoltaico è una scelta 100% pulita, in quanto azzera le emissioni inquinanti in atmosfera, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 fissati dall’Europa.

Valorizzazione energetica dell’immobile

Oltre a salvaguardare il Pianeta, questa tecnologia green migliora anche le prestazioni energetiche della propria casa, accrescendone di conseguenza il valore sul mercato immobiliare.