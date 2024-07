Cronaca

SARONNO – Nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto ciclisti alla periferia di Saronno, in via Varese, nei pressi dell’intersezione con via Filzi. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 e ha richiesto l’intervento immediato dell’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce Rossa cittadina.

Le due persone coinvolte nell’incidente sono una donna di 35 anni e una di 21 anni. Entrambe sono state prontamente soccorse e trasportate agli ospedali di Legnano e Saronno. Fortunatamente, al momento del ricovero, le condizioni delle due pazienti non sembravano essere gravi e non erano in pericolo di vita.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

(foto archivio)

22072024