SARONNO – “Da qualche giorno è stata installata la nuova insegna sulla facciata della sede di Avis Saronno, nella fondazione Gianetti di via Marconi: l’idea di renderci un po’ più visibili e riconoscibili è progetto che parte da lontano, dall’anno del nostro 70°, il 2022. I tempi tecnici e le procedure burocratiche non hanno permesso un’installazione più rapida, coincidente con l’anno dei festeggiamenti”

Sono le parole del presidente Avis Matteo Carugati che racconta una delle novità della skyline di Saronno.

“La necessità è evidente: tante volte, a chi ci chiede dove sia la sede Avis a Saronno, siamo costretti a dare come riferimento la Croce Rossa o l’edificio comunale, punti di sicuro più individuabili e riconoscibili rispetto a noi. Da qui la proposta di installare un’insegna che potesse finalmente identificarci. La realizzazione ha visto diversi confronti sia con i progettisti che con le parti che avrebbero dovuto approvarne l’installazione.

Abbiamo evitato l’illuminazione, le dimensioni sono state tenute ai minimi, contornando esattamente la scritta con i caratteri del logo di Avis senza aggiungere altri riferimenti (“comunale Saronno”) che sono invece presenti nella piccola targa a fianco al portone di ingresso. L’installazione è avvenuto solo dopo che sono stati portati a termine i necessari lavori di risistemazione del tetto e delle grondaie gravemente danneggiati dagli intensi eventi atmosferici del luglio 2023. Da ora, quando qualcuno ci chiede come arrivare in sede Avis a Saronno, potremo finalmente indicare l’edificio con l’insegna ad angolo!

Abbiamo in cantiere altre idee e sogni per cercare di rendere ancor più visibile la nostra presenza sul territorio, come ad esempio cartelli fissi o frecce indicatrici che accompagnano verso la nostra sede. Ma per il momento accontentiamoci di questo primo risultato”.

