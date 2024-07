Cronaca

SARONNO – Il blitz è stato così veloce che non è riuscito ad intervenire ha però fornito assistenza alla vittima e rientrato a casa ha deciso di segnalare l’accaduto perchè è rimasto sbalordito.

Il riferimento va al saronnese che ieri, domenica 21 luglio, ha assistito ad un borseggio nel quartiere Retrostazione.

“Ero in stazione in attesa di parenti che rientravano dalle vacanze – spiega il saronnese – Sono stato testimone di un borseggio ai danni di una ragazza, tr ai 18 e i vent’anni, da parte di due ragazzi minorenni. L’azione si è svolta così rapidamente che non sono riuscito ad intervenire”.

E’ stato offerto aiuto alla ragazza che era provata ma illesa: “E’ stato recuperato lo zaino gettato tra le auto parcheggiate, naturalmente alleggerito dei soldi”.

Il saronnese ha condiviso una riflessione: “Sono sbalordito come la stazione sia frequentata da spacciatori e borseggiatori di età diverse e di varie nazionalità. Nonostante si trovi in centro, sembra di essere all’estrema periferia abbandonata. E ciò non giova al turismo per Saronno. So che c’è stato un incontro tra sindaco polizia e prefetto ma la situazione sta precipitando. La mia paura che qualcuno pensi di farsi giustizia da solo”.

