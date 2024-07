Calcio

SARONNO – Troppe incertezze sull’uso dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi; a fronte della situazione attuale il Fbc Saronno ha preso la decisione di sospendere a tempo indeterminato la campagna abbonamenti per la prossina stagione in Eccellenza, sino a quando non si saprà se le partite casalinghe saranno disputate a Saronno o in “esilio”: Il tutto dopo che con una delivera di Giunta ha assegnato il campo 1 dello stadio anche alla Unione rugby Saronno; per il Fbc Saronno la convivenza dei due sport sullo stesso terreno di gioco è impossibile.

Questo il comunicato diffuso dal Fbc Saronno:

Vista la recente delibera del Comune di Saronno e la conseguente totale incertezza in merito al campo di gioco che verrà utilizzato per disputare le partite casalinghe di campionato per la stagione 2024-2025, la società Fbc Saronno 1910 comunica che la campagna abbonamenti per la stagione è momentaneamente sospesa, per rispetto dei propri tifosi, fino a quando la situazione non sarà più chiara.

L’altra notte i tifosi saronnesi hanno esposto un grande striscione davsnti allo stadio per chiedere che il Fbc Saronno continui a giocare allo stadio cittadino.

