news

Nel settore delle criptovalute, l’intelligenza artificiale viene largamente utilizzata dai trader per effettuare previsioni e analisi di mercato.

Allo stesso tempo, le IA vengono adoperate per analizzare grandi quantità di dati sulle blockchain, in modo da aiutare gli sviluppatori ad aumentare la sicurezza e mantenere la decentralizzazione.

Il progetto WienerAI sta per lanciare un trading bot intuitivo per aiutare i trader a muoversi nel mercato degli asset digitali.

I trading bot sono software automatizzati capaci di interagire con gli exchange di criptovalute per eseguire operazioni di trading per conto degli utenti. Solitamente, i trading bot seguono una serie di regole e algoritmi predefiniti, basandosi su dati di mercato, analisi tecniche e strategie programmate.

WienerAI vuole unire questa funzione a quelle di un chatbot IA, per diventare a tutti gli effetti il “Chat GPT delle criptovalute”. Dopo una presale di successo durante la quale ha raccolto più di 7 milioni di dollari, WienerAI si prepara al lancio su Uniswap, previsto nel mese di agosto.

Secondo il countdown presente sul sito ufficiale, la presale dovrebbe terminare tra circa 12 giorni. Di conseguenza, i trader hanno ancora tempo per acquistare il token WAI al valore di 0,00073 dollari, prima del listing su DEX.

WienerAI: meme coin e intelligenza artificiale

La mascotte di WienerAI è un simpatico bassotto cibernetico proveniente dal futuro, con l’obiettivo di aiutare i trader a muoversi negli exchange. Il progetto ha utilizzato i meme della mascotte per il marketing sui social network, attirando gli appassionati di questa tipologia di token.

Il token WAI permetterà agli utenti di accedere gratuitamente al trading bot IA, senza alcuna commissione aggiuntiva.

Inoltre, WienerAI permette ai trader di fare staking dei token WAI, comprandolo con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale. Lo staking permette guadagnare ricompense passive in base all’APY, distribuite al ritmo di 3938 Wiener per blocco Ethereum nell’arco di due anni.

https://www.youtube.com/watch?v=F_OKPKtjdwc

Il trading bot di WienerAI

Con WienerAI, i trader potranno contare su un partner intelligente e efficace nel mercato delle criptovalute, combinando la potenza dell’intelligenza artificiale con la praticità dell’automazione nel trading decentralizzato.

Il trading bot fonde le funzionalità di un chatbot simile a ChatGPT, offrendo agli utenti un’esperienza avanzata per il trading sui DEX.

Non solo permetterà ai trader di ricevere risposte dettagliate sul mercato delle criptovalute, ma potrà anche fornire analisi approfondite e previsioni sul valore degli asset.

Inoltre, WienerAI sarà capace di individuare gli asset analizzati sui DEX e CEX dove sono disponibili al valore più basso, ottimizzando così i guadagni degli utenti durante gli scambi.

Il trading bot potrà competere con i bot MEV (Maximal Extractable Value), per cogliere le migliori opportunità sugli exchange e acquistare i token in modo tempestivo.

Tokenomics e obiettivi

Il progetto ha una fornitura totale di 69 miliardi di token WAI, suddivisi come segue:

30% per la presale

20% per lo staking

20% per i premi della community

10% per la liquidità su CEX e DEX

20% per il marketing

Al termine della presale, gli sviluppatori di WienerAI lanciarono il token WAI su DEX. In seguito, con l’espansione della community e la crescita del progetto, il token potrebbe arrivare anche su CEX.

Il trading bot verrà lanciato dopo il listing del token e potrà attirare nuovi utenti alla community di WienerAI. Secondo le previsioni, WienerAI potrebbe garantire guadagni del 100x ai trader, specialmente se lanciato nel mese di agosto.

Gli analisti ritengono che ad agosto il mercato delle criptovalute potrebbe entrare in una nuova fase rialzista. Al momento, il Bitcoin si trova sulla soglia dei 65.000 dollari, ma ad agosto potrebbe tornare nuovamente sopra i 70.000 dollari.

Questo favorirebbe non solo le altcoin, ma anche i nuovi progetti come WienerAI. Inoltre, se

il trading bot IA si rivelerà efficace, i trader potrebbero decidere di investire in token WAI per avere accesso gratuito, mantenendo il valore del token rilevante sul mercato.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI