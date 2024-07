Misinto

MISINTO – Alla periferia di Misinto è arrivsto lo scarabeo giapponese: dopo un avvio di estste a rilento, questo insetto infestante è tornato a comparire in tutta la zona, con brutte conseguenze per alberi e piante, visto che questa specie aliena, ovvero non tipicamente locale, allo stadio adulto si nutre di foglie.

Negli ultimi anni ha cauato tanti danni in tutta la zona, andrà così anche in questo 2024? La situazione è addirittura peggiorata rispetto al passato? Sono quesiti ai quali per il momento è difficile rispondere, solo le prossime settimane potranno fornire delucidazioni al riguardo.

Di certo di scarabei in giro, non solo a Misinto ma in tutto i circondaroo, se ne vedono davvero parecchi e questo non fa presagire niente di buono.

23072024