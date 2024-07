Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il calcio mercato della Caronnese non smette di stupire e ufficializza l’acquisto di Luca Malvestio che rafforzerà il centrocampo rossoblù.

Il centrocampista classe 1997 arriva a Caronno Pertusella con una grande esperienza calcistica alle spalle grazie alle numerose stagioni disputate in Serie D ed Eccellenza con le maglie Varesina, Verbano, Rg Ticino.

Le prime parole del nuovo acquisto rossoblù Malvestio: “L’ultimo anno per me è stato molto importante: è mancato solo il successo, ma per il resto è stata una delle migliori stagioni della mia carriera. Ho segnato 9 gol in tutte le competizioni, il mio obiettivo è quello di essere ancor più concreto sotto porta”.

Luca Malvestio, ha ammesso inoltre, per la Caronnese ha rinunciato a diverse offerte: “Mi avevano cercato tante società ma il progetto e le persone della Caronnese sono stati fondamentali per la mia scelta”.

(Foto da Sc Caronnese)