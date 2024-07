Città

SARONNO – Ragazza borseggiata nel Retrostazione: lo sconcerto di un testimone.

Querelle stadio, Saronno rugby: “L’uso del campo A resta l’unica possibilità. Ecco perchè”.

Troppe incertezze sull’uso dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi; a fronte della situazione attuale il Fbc Saronno ha preso la decisione di sospendere a tempo indeterminato la campagna abbonamenti per la prossina stagione in Eccellenza, sino a quando non si saprà se le partite casalinghe saranno disputate a Saronno o in “esilio”: Il tutto dopo che con una delivera di Giunta ha assegnato il campo 1 dello stadio anche alla Unione rugby Saronno; per il Fbc Saronno la convivenza dei due sport sullo stesso terreno di gioco è impossibile.

E’ stata portata dai volontari Enpa della sezione cittadina all’oasi Wwf di Vanzago l’upupa recuperata da una saronnese lo scorso 19 luglio. Il ritrovamento è avvenuto alle porte del quartiere Matteotti in via Ferraris.

