ORIGGIO – Il progetto è stato presentato per la valutazione ambientale e in Regione sono arrivate anche le osservazioni dei comuni di Origgio, Saronno e Caronno Pertusella.

Ha subito un’accelerazione la rinascita dell’ex Novartis storica area tra Saronno ed Origgio acquistata da Akno Group dopo che la multinazionale che storicamente aveva sede nei tre iconici edifici li ha lasciati per trasferire l’attività a Milano.

L’acquisizione è arrivata nel corso del 2022 e ora è stato presentato un progetto che prevede l’abbattimento dell’esistente per creare spazi adatti ad un polo logistico. In sostanza l’area sarà completamente ripensata, resterà l’accesso da largo Boccioni ma cambierà anche la viabilità interna, con l’arrivo di spazi per lo stoccaggio, accessi e ribalte per i mezzi di carico e scarico.

L’Amministrazione del sindaco Evasio Regnicoli, da sempre attenta a quando avviene nell’area, ha fatto pervenire le proprie osservazioni preoccupata per le ricadute che un polo logistico potrà avere su un’area già congestionata dal traffico. Non stupisce quindi che tra le osservazione ci siano anche quelle dei Comuni di Caronno Pertusella e di Saronno visto che l’operazione non potrà che avere pesanti conseguenze anche sui comuni limitrofi.

