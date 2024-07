Città

SARONNO – ORIGGIO – “Il destino del sito industriale Novartis di Origgio, è stato ufficializzato pochi giorni fa con il deposito del progetto per la costruzione di una nuova logistica sull’area del sito farmaceutico ora inutilizzato: 54000 mq di magazzini che genereranno un flusso giornaliero di 300 automezzi pesanti e 200 veicoli dell’utenza della logistica. Un intervento che avrà ricadute importanti per Saronno tanto che il Comune ha presentato delle osservazioni… perchè allora non si è aggiornata la città?”

Inizia così l’intervento di Marina Ceriani, esponente di Fratelli d’Italia Saronno, che parte dalla partecipazione del sindaco Augusto Airoldi all’incontro pubblico del 2023 sul futuro del comparto organizzato dal comitato locale Comitato Prospettive Area ex-Novartis.

“Già a quella serata erano presenti diversi saronnesi ed anche il primo cittadino di Saronno tutti consapevoli delle importanti ricadute dell’arrivo di un polo logistico sulla viabilità saronnese”-

“Il nuovo traffico veicolare, come evidenziato da diversi studi impatterà sull’uscita autostradale sulla Varesina, su via Galli e sull’intersezione via Parma – Via Sampietro. E’ facile supporre che il traffico da e per gli ingressi autostradali e quello di attraversamento verso nord della nostra città subirà un forte incremento, poiché i veicoli si riverseranno naturalmente su strade alternative per evitare gli incolonnamenti. Ne subiranno conseguenze via Sampietro, via Varese, via Novara, via Milano, via Volonterio, via Primo Maggio e via Caduti Liberazione”.

La situazione è ovviamente nota da tempo: “La città di Saronno ha oggi una viabilità congestionata, come hanno confermato tutti i dati raccolti per la realizzazione del Pgtu, e quindi come affronteremo questo ulteriore incremento dato che la città ha già una rete stradale insufficiente?”

Da qui la richiesta: “Avevamo in passato, partendo proprio dalle parole del primo cittadino Airoldi in quell’incontro, sollecitato il nostro Comune a collaborare con Origgio per trovare possibili soluzioni e oggi più che mai chiediamo all’amministrazione di informare la città tempestivamente sull’evolversi della situazione e sulle decisioni prese su questo fronte”.

