SARONNO – La scritta è comparsa negli ultimi giorni ed è già diventata una piccola attrazione: strappa un sorriso, ad alcuni amaro ad alcuni per l’ironia, a chi percorre a piedi o in auto via Varese all’altezza della nuova recinzione del parco dell’ex Seminario.

La zona, complice anche il grande passaggio di studenti e la vicinanza con uno degli spazi occupati dal centro sociale Telos, è spesso stata teatro di graffiti degli anarchici e dei writer. Sul muro di recinzione dell’area verde sono comparsi più volte messaggi, commenti, critiche ma anche tag. Lo raccontano anche gli strati di vernice grigia e bianca con cui l’Amministrazione li ha cancellati.

Ora il muro è sparito lasciando spazio ad un nuovo percorso per l’Amministrazione ha inaugurato con un taglio del nastro qualche settimana fa. Proseguono i lavori e anzi si inizia anche a vedere come sarà struttura l’area che tra le altre cose ospiterà un palco per eventi con fino a 2 mila spettatori.

Una novità che non è sfuggita agli anarchici che, usando l’ultimo pezzetto di muro, hanno “commentato” con una scritta realizzata con vernice spray nera. Lo slogan: “Uaglio’ Bello sto nuovo palco per le taz”.

Il riferimento va alle serate con musica dal vivo che gli anarchici del centro sociale Telos organizzano ciclicamente con occupazioni temporanee (taz). L’ultima si è tenuta ad inizio di luglio nel parco Lura.

