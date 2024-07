Città

SARONNO – “Nelle ultime ore si è cambiata la conformazione del cantiere di piazza Libertà, dove sono in corso i lavori di riqualificazione, con la realizzazione di sistemi di sicurezza e nuova pavimentazione”.

La nota arriva dall’Amministrazione comunale che fa il punto sul cantiere che, con un investimento di 700 mila euro, punta alla riqualificazione di piazza Libertà.

“Con l’inizio di questa settimana, infatti, riapre la fase 3, quella a ridosso di via Garibaldi e via Mazzini (ad eccezione dell’aiuola dove si proseguirà con l’allestimento del verde e della nuova seduta), e viene chiusa la fase 5, ovvero quella verso via Portici, che avrà quindi soltanto un passaggio limitato per i pedoni. Questa chiusura riguarderà le prossime settimane: a fine agosto verrà completato l’intervento e l’accesso sarà nuovamente possibile”.

