La meme coin a tema “Olimpiadi”, The Meme Games, ha attirato l’interesse dei trader, come dimostrano i 200.000 dollari in finanziamenti, raccolti in pochissimo tempo dal lancio ufficiale del progetto. Il token $MGMES è disponibile in prevendita a un costo per ora ridotto di 0,00905$. Prezzo che, come spesso accade, è destinato a salire fino alla fine della prevendita, avvantaggiando in questo modo tutti i cosiddetti “early investors”, ovvero i primi trader che partecipano alla prevendita. Questi infatti sono quelli che otterranno, potenzialmente, i vantaggi maggiori al momento della quotazione del token.

Ma cos’è The Meme Games, di preciso? E come mai ha avuto una risposta così positiva e immediata da parte della community? Ci sono alcuni fattori da prendere in considerazione, tra cui l’ottima presentazione e la “gamificazione” dell’acquisto di token.

“Gamification” e Olimpiadi

Con il termine “gamification”, che potremmo tradurre in italiano come “gamificazione”, si intende il processo di trasformazione in gioco di una particolare attività. Il team di sviluppo di The Meme Games ha avuto l’idea di rendere l’acquisto di token MGMES un vero e proprio gioco a premi. In sostanza, in pieno stile con il tema del progetto, al momento dell’acquisto dei token i trader possono scegliere uno tra cinque atleti che partecipano a un’attività sportiva, qui indicato come la corsa dei 169M.

Ognuno degli atleti ha il 20% di possibilità di vincere la gara, quindi le chance sono distribuite equamente, a prescindere dal profilo del personaggio. Tra questi è possibile trovare i protagonisti dei meme più popolari nel mondo delle criptovalute, come Pepe, Turbo, Doge, Wif e Brett.

Qualora i trader scelgano un atleta vincente, otterranno il 25% di token aggiuntivi rispetto a quelli acquistati. Un sistema che premia l’acquisto, quindi, dando vita a un vero e proprio gioco con tanto di tabellone che indica la classifica. Al momento l’atleta meme che ha vinto più gare è Pepe, seguito da Doge e Brett. Vale la pena precisare che si tratta comunque di statistiche che non indicano una maggiore o minore possibilità di vittoria ma solo un sistema per tenere traccia degli atleti più “fortunati”.

Il sistema di gamification di questo progetto è innovativo e sebbene in passato ci siano stati dei bonus legati a prevendite, è la prima volta che vediamo un elemento dinamico introdotto in questo stile. The Meme Games quindi è un progetto davvero entusiasmante e la prevendita durerà fino all’8 settembre, l’ultimo giorno delle Paralimpiadi. Dopodiché dal 10 settembre il token diverrà disponibile sui principali DEX.

Staking e crescita a lungo termine

Oltre al vantaggio del bonus del 25% al momento di ogni acquisto, che ha chiaramente decretato il successo iniziale di questa presale, i trader possono affidarsi anche a un altro sistema di guadagno a lungo termine: lo staking. Al momento chi partecipa alla prevendita può godere di una APY del 1224%. Ricordando che, maggiori sono i token in staking e minore sarà il tasso di ricompensa dinamico. Incentivando, ancora una volta, a essere tra i primi a posizionare i propri token in staking.

Ritorni a quattro cifre comportano una mole notevole di token di cui gli investitori potranno disporre. Oltre 8 milioni di token sono già stati posizionati in staking, cosa che dimostra naturalmente il grande entusiasmo da parte degli investitori.

Il progetto ha allocato un 2.024 miliardi di token e il numero non è casuale, riflette infatti il tema delle Olimpiadi 2024 in tutto e per tutto. Di questo numero, il 38% è allocato per la prevendita, il 9,3% per le vincite dei trader, il 10% per lo staking, il 15% per il marketing e il restante 20% suddiviso tra liquidità e fondi per il progetto.

Una tokenomics ben realizzata, dunque, che può far sperare in un notevole successo sul breve e lungo periodo. Che si tratti di una meme coin in grado di bissare le prestazioni di grandi sorprese del mercato come Pepe? Se la presale dovesse continuare a macinare record, e vedere nuovi investitori riversarsi sul progetto, potrebbe anche raggiungere un valore 100x al momento della quotazione.

