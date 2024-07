iltra2

TRADATE – L’oratorio estivo 2024 di Tradate si sta rivelando un vero successo, grazie all’impegno e alla dedizione di oltre 350 giovani animatori e animatrici minorenni. Questi volontari, provenienti dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, stanno offrendo un prezioso servizio alla comunità, contribuendo significativamente all’organizzazione e alla gestione delle attività estive.

Le giornate dell’oratorio estivo sono ricche di giochi, laboratori e attività ricreative, tutte pensate per garantire ai partecipanti un’estate all’insegna del divertimento e della socializzazione. Il contributo degli animatori è fondamentale: questi giovani volontari non solo aiutano nella supervisione delle attività, ma diventano veri e propri punti di riferimento per i bambini e i ragazzi, trasmettendo valori di solidarietà e collaborazione.

L’oratorio estivo rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale per gli stessi animatori. Attraverso il loro impegno quotidiano, imparano a lavorare in team, a gestire responsabilità e a sviluppare capacità organizzative e di leadership. Questa esperienza di volontariato diventa così un’opportunità di formazione pratica, complementare agli insegnamenti scolastici e familiari.

L’iniziativa, promossa dal sito delle parrocchie di Tradate, si inserisce nel più ampio programma di eventi estivi della città, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti i partecipanti. La partecipazione attiva e numerosa dimostra l’efficacia e l’importanza di tali progetti per il benessere della comunità locale.

In conclusione, l’oratorio estivo 2024 di Tradate si conferma come un esempio virtuoso di come il volontariato giovanile possa fare la differenza, non solo per i beneficiari delle attività, ma anche per i volontari stessi, promuovendo valori di altruismo e responsabilità sociale.

(foto archivio: educatori e animatori degli oratori di Tradate)

23072024