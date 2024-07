ilSaronnese

UBOLDO – Stop ai contributi per i libri di prima media. Da quest’anno, tutti coloro che hanno bisogno del “buono libro” saranno costretti a farne richiesta.

Durante i giorni scorsi il comune ha emanato il bando a supporto delle famiglie nell’acquisto di testi scolastici e materiale didattico. Solamente gli alunni residenti e frequentanti il primo anno della scuola media Manzoni, nell’anno scolastico 2024/2025, potranno richiedere il bonus, che sarà fornito alle famiglie sulla base del proprio Isee reddituale.

Il contributo fornito può ammontare ad un massimo di 100 euro, mentre per i nuclei familiari in possesso di un Isee di importo pari o inferiore a 10mila euro, potrà arrivare fino ad un massimo di 300 euro. Il buono sarà elargito entro il 31 ottobre.

La domanda di partecipazione (scaricabile dal portale del comune) dev’essere inviata via e-mail all’indirizzo [email protected] o a [email protected], in alternativa si può consegnare all’ufficio protocollo entro il 30 settembre. Non saranno accettate domande in ritardo.

(foto d’archivio)

