iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona informa i cittadini che “nell’ambito del piano di rimodulazione comunicato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e in conformità con le normative vigenti, Poste Italiane ha disposto delle variazioni nelle aperture degli uffici postali per il periodo estivo”. Dal 5 agosto al 24 agosto l’Ufficio postale di Vedano Olona rimarrà chiuso nelle seguenti giornate: martedì, giovedì e sabato.

Questa misura rientra nel piano di razionalizzazione delle risorse e servizi di Poste Italiane durante il periodo estivo, al fine di garantire una gestione efficiente e sostenibile. Il Comune di Vedano Olona ringrazia i cittadini per la comprensione e invita tutti a pianificare le proprie visite all’ufficio postale tenendo conto delle nuove giornate di chiusura.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Comune di Vedano Olona o contattare direttamente l’Ufficio postale locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

23072024