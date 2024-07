Sport

SARONNO – Confermato, e come poteva non esserlo, il centro classe 2001 Andrea Quinti che continuerà pertanto a far parte del roster dell’AZ Robur Saronno. I biancoazzurri si affideranno di nuovo a uno dei giocatori chiave della strepitosa promozione in Serie B Nazionale.

200 centimetri di potenza ed equilibrio, agonismo ed eleganza. Così come in attacco (miglior realizzatore la passata stagione con 15.3 punti di media) è molto efficace in difesa, sia sul perimetro sia sotto canestro. Un centro tuttofare, che da diverso tempo sgomita e lotta per la Robur.

Dopo la trafila nelle giovanili, esordisce in prima squadra nel 2019. Da lì in poi, un grande traguardo dopo l’altro. Tre campionati, due Coppe Lombardia e quest’anno lo storico approdo in Serie B Nazionale. La sua determinazione e la sua intelligenza cestistica sono un’arma in più per Saronno.

Non a caso, è stato capitano in vece di Davide Tresso (anch’egli confermato per la prossima stagione) negli ultimi sei mesi di campionato. Playoff inclusi, dove insieme alla sua squadra ha giocato un basket di grande livello fino al successo finale. A tagliare la retina, è stato lui. E di nuovo sarà lui a difendere i colori biancoazzurri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti