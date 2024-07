Comasco

MOZZATE – Dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria e spiegare il suo comportamento la 29enne, che in passato ha già avuto problemi con la legge, che ieri ha tentato di mettere a segno un furto in un’attività commerciale cittadina.

La giovane è stata denunciato dai militari della stazione carabinieri di Mozzate per furto aggravato.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, martedì 23 luglio intorno alle 18, quando la ragazza è entrata all’interno di un centro commerciale. Dopo aver gironzolato per gli scaffali la 29enne ha cercato di uscire dal punto vendita. Non c’ è riuscita perchè il suo atteggiamento ha insospettito il personale della vigilanza che l’ha bloccata. subito dopo la barriera delle casse. La 29enne infatti aveva nascosto nella borsa quattro confezioni di carne del valore di circa 40 euro. La merce è stata restituita al punto vendita mentre la ragazza è stata portata alla stazione cittadina per le pratica del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti