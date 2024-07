Città

SARONNO – Torna quella che ormai è diventata quasi una tradizione per ilSaronno e la città ossia “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi pensato per fare il punto della situazione amministrativa della città degli amaretti in modo da calibrare la ripartenza di settembre.

“L’estate è tempo di vacanze ma in fondo anche di bilanci – spiega la direttrice Sara Giudici – Si tirano le somme su quanto è stato fatto e su quali sono le priorità per l’imminente autunno. E’ un momento in cui si ha più tempo per confrontarsi e approfondire e così nel 2022 abbiamo aperto ilSaronno ad un momento di confronto e di riflessione con il mondo politico cittadino. Visti i tanti spunti arrivati abbiamo deciso di replicare l’anno scorso e anche quest’anno”.

L’idea è quello di un momento di riflessione e analisi che sia però concreto e immediato da qui il nome

del progetto “Come va Saronno?” un po’ come quando si incontra qualcuno e si risponde sinteticamente alla domanda dell’interlocutore.

“Faremo poche domande – continua Giudici – speriamo con risposte brevi e molto interessanti per capire come sta andando quest’inizio di 2024 ma soprattutto dove si vuole andare a settembre. I quesiti partono dai temi più cliccati e commentati su ilSaronno, in piazza e nei social ma sono volutamente molto aperti per dar modo a tutti di esprimersi al meglio.

Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, candidati, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate a partire dal 1 agosto su ilSaronno nella sezione politica.

Ecco le domande alcune sono un must di questo progetto altre sono ovviamente calibrate sui temi caldi della città.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

3. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

4. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

5. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Ovviamente, come tradizione, ci saranno una serie di domande personalizzate che saranno indirizzate alla Giunta per permettere anche all’esecutivo della città di esprimere la propria posizione.

Troverete tutti i contributi qui

