Comasco

ROVELLASCA – Il Comune di Rovellasca, in collaborazione con Como Acqua, ha recentemente completato con successo un intervento di disinfestazione contro gli scarafaggi in alcune delle vie della città. Le zone interessate dall’operazione sono state via Cavallotti, via Monte Grappa e via XX settembre.

L’intervento, che ha avuto esito positivo, rappresenta un passo importante nella lotta contro la presenza di scarafaggi, contribuendo a migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle aree coinvolte. L’azione congiunta tra il Comune e Como Acqua dimostra l’impegno delle autorità locali nel garantire un ambiente più pulito e sicuro per i cittadini.

Il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ha annunciato che ulteriori interventi di disinfestazione saranno programmati nelle prossime settimane in altre zone della città. Questo piano di azione continua riflette l’attenzione costante dell’amministrazione comunale verso la salute pubblica e il benessere della comunità.

I cittadini sono invitati a segnalare eventuali presenze di scarafaggi o altre problematiche igienico-sanitarie, per permettere alle autorità di intervenire tempestivamente e mantenere elevati gli standard di pulizia e sicurezza urbana.

Per ulteriori aggiornamenti sugli interventi programmati e altre iniziative del Comune di Rovellasca, è possibile consultare il sito web ufficiale del comune o contattare gli uffici comunali.

24072024