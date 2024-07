news

Fondata nel 2018, MAR Mining è una piattaforma di mining cloud di criptovalute autorizzata che ha compiuto progressi significativi nello spazio blockchain. L’azienda dispone di una solida infrastruttura di mining all’avanguardia in una serie di impianti industriali nel Regno Unito, in Russia e in Canada e attualmente serve più di 3.580.000 utenti in tutto il mondo.

MAR mining mira a democratizzare l’estrazione di criptovalute fornendo una piattaforma accessibile che richiede un deposito iniziale minimo, consentendo agli utenti di avviare la propria attività di criptovaluta senza un grande investimento. La piattaforma semplifica il processo di onboarding con un processo di registrazione facile e veloce, consentendo agli utenti di iniziare l’attività di mining di Bitcoin in pochi minuti.

MAR miningr fornisce anche entrate giornaliere da contratti di cloud computing e offre diversi metodi di prelievo sul suo sito web. Riconoscendo la volatilità del settore, MAR mining garantisce anche la flessibilità consentendo agli utenti di lasciare il settore del cloud mining in qualsiasi momento, creando un ambiente autonomo e gestito dal rischio.

MAR mining mira a rendere il mining di criptovalute facile, efficiente e sicuro per tutti. La nostra missione è quella di democratizzare il processo e dare potere agli individui, indipendentemente dalle loro conoscenze tecniche o risorse.

Per alleviare le complessità e i grandi investimenti iniziali associati al mining di criptovalute, MAR Mining ha progettato diversi piani di mining in cloud. Ognuno di questi pacchetti offre un’esperienza facile da usare, un resoconto trasparente dell’attività di mining e pagamenti giornalieri automatici.

I lucrosi pacchetti di cloud mining di MAR Mining includono:

⦁ Potenza di calcolo gratuita in BTC: il contratto ha un prezzo di 12 dollari al giorno e offre l’opportunità di esplorare il cloud mining senza rischi, con un rendimento fisso di 12 dollari di capitale + 0,6 dollari di profitto.

⦁Potenza di calcolo sperimentale: il prezzo del contratto è di 100 dollari/3 giorni, appositamente studiato per i nuovi utenti, con un rendimento fisso di 100 dollari di capitale + 9,6 dollari di profitto.

⦁BTC junior computing power: il prezzo del contratto è di 500 dollari USA/7 giorni, studiato su misura per gli appassionati di BTC, con un reddito fisso garantito di 500 dollari USA di capitale + 43,4 dollari USA di profitto.

⦁ BTC classic computing power: il prezzo del contratto è di US$1.000/10 giorni, sfruttando il successo del BTC Cloud Mining, il rendimento fisso è di US$1.000 di capitale + US$133 di profitto.

⦁Potenza di calcolo classica di BTC: il prezzo del contratto è di 3.000 USD/15 giorni, pensato per estendere il periodo di mining, con un rendimento fisso di 3.000 USD + 648 USD.

⦁ BTC advanced computing power: il prezzo del contratto è di 5.000 dollari USA/30 giorni, per massimizzare il reddito con un rendimento fisso di 5.000 dollari USA di capitale + 2.295 dollari USA di profitto.

Ogni pacchetto è accuratamente curato per soddisfare le esigenze dei diversi investitori, garantendo ulteriormente l’inclusività della piattaforma. Gli utenti possono facilmente monitorare le loro attività di mining e prelevare i guadagni, assicurando un viaggio di mining senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine.

I nuovi utenti ricevono 12 dollari subito dopo la registrazione, incoraggiando ulteriormente la partecipazione. MAR mining protegge i fondi e i dati personali degli utenti con solide misure di sicurezza, tra cui sistemi di protezione DDoS e SSL, e fornisce un’assistenza online completa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una delle caratteristiche principali di MAR mining è l’esclusivo programma di affiliazione che offre una ricompensa del 3% a vita per ogni referral. Il link di riferimento fornito diventerà una raccomandazione a vita per i nuovi utenti che si iscrivono tramite loro. In qualità di raccomandatore, gli utenti riceveranno ricompense per l’acquisto dei referral. ”

L’approccio progressivo di MAR mining ridefinirà l’industria del mining di criptovalute, colmando il divario tra il complesso mondo del mining di criptovalute e l’individuo medio. Questa rivoluzione garantisce che il mining di valuta digitale non sia limitato a pochi privilegiati, ma diventi un’impresa redditizia per tutt.

Per saperne di più sull’innovativa piattaforma di cloud mining di MAR mining e sulle varie opzioni, visitare il sito: https://marmining.com/

Informazioni su MAR mining

MAR Mining ha sede in 71-75 Shelton Street Covent Garden, Londra, Regno Unito. È una società di cloud mining autorizzata con un grande parco tecnologico e attrezzature professionali per il mining di Bitcoin. Sin dalla sua fondazione nel 2018, l’azienda si è concentrata sull’offerta di modi per guadagnare criptovaluta a persone di tutto il mondo. MAR mining crede nel riunire un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo e che sono appassionate di sfruttare al meglio il settore in crescita delle valute digitali.