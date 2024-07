Città

SARONNO – Nuovo parco seminario, blitz degli anarchici e scritte.

Soccorritori mobilitati ieri mattina, lunedì 22 luglio, per l’infortunio di cui è stato vittima un operaio 49enne. L’uomo, dipendente di un’azienda specializzata, stava lavorando in un’azienda per sostituire la copertura di una tettoia. Poco dopo le 7,15 è scivolato ed è caduto da poco più di un metro. Si è procurato una ferita sotto il braccio.

Il progetto è stato presentato per la valutazione ambientale e in Regione sono arrivate anche le osservazioni dei comuni di Origgio, Saronno e Caronno Pertusella. Ha subito un’accelerazione la rinascita dell’ex Novartis, storica area tra Saronno ed Origgio acquistata da Akno Group.

(foto: scritta comparsa al parco dell’ex seminario di Saronno)

