Con l’approvazione definitiva degli ETF Ethereum da parte della SEC, ente preposto al controllo e alla sicurezza degli investitori, e il lancio previsto per oggi, 23 luglio 2024, si delinea un momento storico per l’asset che segue così le orme di Bitcoin a sei mesi di distanza dall’approvazione degli ETF BTC. Gli analisti sono divisi sugli effetti che questo avrà sull’asset e il suo potenziale a lungo termine.

Da un lato infatti l’approvazione di ETF ETH offrirà a molti investitori la possibilità di ottenere l’asset, dall’altro però potrebbe non esserci una richiesta elevata o meglio, pari a quanto avvenuto con Bitcoin. Nel caso le previsioni dovessero rivelarsi errate, però, e ci fosse davvero una corsa a ETH, ciò potrebbe portare a una bull run dell’asset, raggiungendo un nuovo All-time-high.

Un afflusso positivo, secondo le analisi, porterebbe ETH a circa 5.000$, un balzo notevole rispetto al prezzo attuale di 3.490$. Puntare tutto su Ethereum, però, non è assolutamente la scelta più sensata per i tanti investitori in cerca di potenziali guadagni. Diversificare il portafoglio è sempre la parola d’ordine e pur con una certa fiducia e positività per la situazione degli ETF Ethereum, è possibile guardarsi intorno e scoprire altcoin in grado di generare profitti 10x proprio grazie al potenziale rally di Ethereum.

Mantle (MNT)

Mantle Network è una piattaforma DeFi strutturata per semplificare servizi finanziari come prestiti e trading senza la necessità di istituzioni finanziarie tradizionali. Sfruttando la tecnologia blockchain, assicura sicurezza, trasparenza e accessibilità. Questo asset è stato in crescita nell’ultimo mese, con +9,31%, acquisendo spinta proprio nell’ultima giornata. La altcoin MNT si avvicina alla soglia di 1$ e con l’arrivo di ETF Ethereum in giornata potrebbe entrare in una bull run.

Seguendo il trend del ritracciamento di Fibonacci, l’ascesa potrebbe raggiungere un punto massimo di 2,75$ e, qualora le prestazioni di ETF ETH siano positive sul lungo periodo, potremmo assistere a una crescita 10x nel corso del 2024.

Ondo (ONDO)

Ondo, similmente a Mantle, è un’altra piattaforma per la finanza decentralizzata che offre prestiti a tassi fissi, supportati da asset digitali e criptovalute. Facilita gli investimenti grazie al token nativo ONDO, adottato velocemente da tutti gli investitori che sfruttano la piattaforma e anche in ottica speculativa.

Tenendo conto dello stesso principio che potrebbe portare MNT a un incremento sostanziale, ONDO ha la possibilità di entrare in un trend rialzista al lancio di ETF Ethereum. Applicando il ritracciamento di Fibonacci, dal valore attuale di 1,03$ può raggiungere i 5,75$ se supera la resistenza psicologica a 1,50$.

AEVO (AEVO)

AEVO è tra le altcoin più promettenti dato il suo momento rialzista che nell’ultimo mese ha portato a una crescita del 16,37%. Il valore attuale di 0,5886$ potrebbe raggiungere i 6,30$ nelle prossime settimane qualora si verificasse una rally 10x.

Aevo è un exchange decentralizzato ad alte prestazioni che si concentra principalmente sulle opzioni. Il fatto che funzioni su un EVM personalizzato, che sfrutta soluzioni di scalabilità Layer-2 Ethereum, è un fattore cruciale per capirne il potenziale in questa precisa congiunzione, ovvero quando stanno per arrivare ETF Ethereum.

Pepe Unchained (PEPU)

Ciò che rende interessante il token PEPU rispetto a quelli visti precedentemente è la sua situazione attuale. Il progetto non è ancora arrivato nella sua fase di lancio sugli exchange, quindi è ancora in prevendita. Ciò comporta due vantaggi: il primo è l’accesso per gli investitori a un prezzo vantaggioso; il secondo è dato dalle opportunità di staking con ricompense stimate intorno al 384%.

Il progetto prevede la creazione di una blockchain Layer-2 su Ethereum, consentendo quindi una maggiore velocità delle transazioni e costi gas ridotti. Naturalmente, anche lo staking ne beneficia e i primi investitori possono ottenere ricompense doppie grazie a questa maggiore efficienza della blockchain. Con oltre 5 milioni di dollari raccolti in finanziamenti, gli occhi degli appassionati delle meme coin sono tutti puntati su PEPU che potrebbe vedere un incremento 100x, rivelandosi in tutto e per tutto il successore di PEPE.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained