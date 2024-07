news

Continua la scalata di Pepe Unchained che in fase di prevendita ha già superato velocemente i record precedentemente stabiliti. Il progetto è stato in grado di catturare l’attenzione dei trader, promuovendo una nuova visione che coinvolge sia il meme Pepe the Frog, amatissimo dalla community, sia il futuro delle blockchain, optando per il passaggio a Layer-2. Sono questi due elementi che, combinati, hanno permesso il successo tangibile del token PEPU che raggiunge così 5 milioni di dollari in finanziamenti.

La pagina ufficiale X di Pepe Unchained ha oltre 8.000 follower ed è possibile unirsi al resto dei trader per seguire tutti gli sviluppi in merito, corredati da esilaranti meme a tema che vedono la rana Pepe in versione “giga-cervellone”, pronto a esprimere tutto il suo potenziale mnemonico una volta lanciato su Layer-2.

The incubation is in progress 🧠 pic.twitter.com/vXHSV9h368 — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 21, 2024

La Layer-2 di PEPU

Sebbene il meme abbia un’importanza non da poco nel mondo delle criptovalute definite “meme coin”, è ormai chiaro che questo non basti più a stabilire il successo di un token e che ci sia bisogno di usabilità e scalabilità al fine di mantenere il prezzo nel tempo e spingerlo verso nuovi All-time-high. Il team di sviluppo di Pepe Unchained ha compreso in maniera adeguata questo concetto e ha deciso di legare il meme di Pepe the Frog al concetto di blockchain Layer-2, più efficiente, veloce e remunerativa per gli investitori rispetto alla Layer-1.

PEPU sarà infatti il primo token a tema Pepe a usare la Layer-2, un fattore che potrebbe portare il progetto a una popolarità ben più alta rispetto a quella del token PEPE, una delle altcoin più performanti degli ultimi anni. La Layer-2, infatti, ha costi di transazione più bassi ed è più veloce, quindi è identificata da molti come il vero futuro delle criptovalute.

I vantaggi pratici per gli investitori derivano dalla partecipazione in un momento cruciale del progetto. Il token non è stato ancora lanciato sugli exchange, quindi non ha ancora raggiunto un prezzo elevato ed è accessibile, in questa fase di prevendita, a un costo basso.

La saturazione di PEPE aiuta Pepe Unchained

Non è possibile negare che Pepe sia una delle meme coin più iconiche di sempre. Progetti come Bonk e Dogwifhat hanno avuto un momento di successo ma il token originale della rana è tornato subito al suo terzo posto in classifica. Tuttavia, c’è anche da dire che questa meme coin non ha elevata usabilità e quindi ne soffrono la sua scalabilità e la possibilità di raggiungere nuovi ATH.

Al momento il token è in gran parte saturato e pur con la sua crescita incredibile del 719% nell’ultimo anno, difficilmente vedrà nuove bull run. Stabilizzatosi a 0,00001227$, ha una capitalizzazione di mercato di circa 5 miliardi di dollari, in forte discesa dal suo massimo di 7 miliardi di dollari. Un momento cruciale per PEPU, quindi, che può sfidarlo in questo momento di debolezza, scalzando il token originale della rana e prendendo il suo posto.

I vantaggi della presale di Pepe Unchained

Acquistando il token al prezzo attuale, ovvero 0,008596$ per PEPU, ci si può garantire un accesso a un costo ridotto. Quando avverrà il lancio sugli exchange, questo potrebbe vedere un incremento 10x, come previsto da molti analisti del settore. Sono davvero tanti anche i canali YouTube del segmento che hanno intravisto il potenziale di Pepe Unchained, come per esempio quello di Samu Bit.

PEPE UNCHAINED RACCOGLIE 3.000.000$ in 3 settimane: il nuovo PEPE da 10X?

Vale anche la pena sottolineare che si tratta di stime conservative, mentre invece una bull run intensa potrebbe portare anche a valori ben più elevati. Soprattutto se l’approvazione di ETF Ethereum dovesse raggiungere gli afflussi sperati, al lancio PEPU potrebbe beneficiare di questo rinnovato interesse per Ethereum, facendo confluire investitori anche in questo progetto Layer-2 e potenziando la crescita del token.

Al netto della quotazione, i primi investitori possono approfittare anche delle ricompense staking doppie. Al momento l’APY è pari a 383%, valore a tre cifre significativamente elevato. Questo diminuirà nel tempo con un maggior numero di token in staking, quindi a beneficiarne maggiormente sono proprio i trader che puntano a questa fase di prevendita per massimizzare i guadagni.

