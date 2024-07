SARONNO – “Tra gli interventi in atto in queste settimane estive in via Roma, nel tratto compreso tra la rotonda Miola/Piave e la via Guaragna, c’è anche la sistemazione delle piste ciclabili, con l’inserimento di cordoli”.

Inizia così la nota condivisa ieri, martedì 23 luglio, dall’Amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook. Un’occasione per fare il punto con qualche foto e un breve testo dell’impattante cantiere in corso nell’arteria chiusa per l’intervento di manutenzione ormai da diverse settimane. Su questo fronte però arriva una rassicurazione: “Il cantiere in via Roma rimarrà aperto ancora sino a fine luglio per permettere la posa dell’asfalto”.