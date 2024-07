Città

SARONNO – Come compito delle vacanze doveva scrivere una lettera e ha scelto di indirizzarla al primo cittadino Augusto Airoldi sollecitando una risoluzione alla querelle stadio che minaccia di far giocare l’Fbc fuori da Saronno.

Ecco il testo integrale delle leggera di Ivan spedita stamattina al sindaco

Caro sindaco Airoldi come compito delle vacanze estive quest’anno ho da scrivere una lettera ad un personaggio importante in riferimento a fatti che stanno accadendo attorno a me.

Ho scelto lei perché sono un ragazzo di quindici anni, uno dei tanti ragazzi tesserati alla Fbc Saronno la squadra di calcio che porta il nome del paese nel quale lei è il primo cittadino, sa io di politica ancora non mi intendo e lascio fare questo lavoro a volte anche sporco a voi.

Voi dovreste essere quelli che pensano al nostro futuro, i nostri antenati quelli di cui noi guardandoci indietro dovremmo essere fieri ed orgogliosi.

Come tanti ragazzi io ho un sogno, giocare a calcio e per questo forse anche sbagliando metto la palla al primo posto su tutto.

Ora ho una domanda per lei che è il sindaco di Saronno un comune dove c’è una storia calcistica e una squadra di calcio la nostra, che gioca un campionato importante certo non gioca in serie A ma non si sa mai quello che può succedere, gioca in Eccellenza ora le chiedo perché non far giocare quella squadra a casa sua, nel suo stadio?

Per noi ragazzi andare a vedere i nostri beniamini in casa nostra al Colombo Gianetti è importante non se lo dimentichi!

Non spenga i nostri sogni signor sindaco!!

Grazie per l’attenzione e se ha tempo mi aspetto una sua risposta.

Cordiali Saluti

Ivan uno dei tanti tesserati FBC Saronno

(foto archivio)

