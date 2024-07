Città

SARONNO – Sono diversi i residenti del centro storico che nelle ultime settimane si sono interrogati sull’avanzamento del cantiere di Palazzo Visconti visto che da giugno non si vedono gli operai all’opera. Nel cortile sono visibili i primi lavori svolti ma la sensazione che sia tutto fermo da giorni è evidente.

Tutto parte da un bando regionale per la Rigenerazione di Regione Lombardia: con uno studio specializzato in interventi in spazi pubblici e privati dedicati alla cultura, l’Amministrazione ha definito il progetto per la realizzazione di una struttura metallica che creerà nel cortile di Palazzo Visconti uno spazio circolare in cui potranno essere posizionati palco e sedie. L’installazione potrà essere smontata e rimontata in altre location, piazze e spazi verdi, anche in versione ridotta a spicchi o quarti. L’obiettivo è anche realizzare degli interventi di manutenzione al cancello e all’androne del cortile per permettere di utilizzarli come punti d’accesso allo spazio protetto creato dalla struttura amovibile.

Nel mese di marzo l’avvio del cantiere che è partito dagli interventi sul fondo del cortile con l’obiettivo di riuscire a inaugurarlo con qualche evento sul finire dell’estate (salvo imprevisti legati al meteo o al cantiere). Del resto l’intervento non è passato inosservato sia perchè Palazzo Visconti è l’edificio civile più antico di Saronno (con una storia forse un po’ sfortunata fatta di periodi di abbandono ed incendi) sia per la scelta di restituirlo alla città prima di decidere la destinazione finale dell’edificio e più in generale del comparto.

Da qualche settimana però degli operai e degli interventi non c’è più traccia. La motivazione è lo sospensione dei lavori dei lavori decisa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese per alcuni approfondimenti sull’intervento.

A fare il punto della situazione l’Amministrazione: “Come in tutti i progetti che interessano i beni tutelati, anche per il recupero del cortile di Palazzo Visconti i confronti con la Soprintendenza non si esauriscono nella sola fase progettuale, ma continuano anche durante l’esecuzione dei lavori”. Il progetto iniziale infatti aveva ottenuto il via libera e le necessarie autorizzazioni proprio dalla Soprintendenza.

“Al momento – prosegue l’Amministrazione – sono in corso approfondimenti tecnici esecutivi attraverso confronti avuti con la Soprintendenza, che sta esaminando la documentazione fornita anche sulla base di un’approfondita analisi storica del Palazzo e del suo intorno, e sta verificando che le migliorie tecniche proposte dall’impresa rispettino il carattere di temporalità dell’intervento. Questo è un aspetto a cui l’Amministrazione per prima tiene particolarmente, per permettere di rivivere nell’immediato il cortile ma nel rispetto del palazzo storico e con la possibilità di rimuovere l’installazione dal cortile in occasione di un recupero futuro di Palazzo Visconti”.

Al momento il cantiere è fermo ma “in ogni caso non tutte le lavorazioni previste dal progetto sul cortile vengono eseguite sul posto e proprio per la tipicità dell’intervento non è richiesta la presenza continua di addetti in cantiere”.

Uno stop che non ferma l’attività dell’Amministrazione per il comparto: “Continua lo studio di fattibilità tecnico-economica che l’Amministrazione sta portando avanti con i progettisti incaricati per il recupero del complesso storico di Palazzo Visconti-Corte Tanzi ed aree limitrofe, che ha già visto contatti con la Soprintendenza per indirizzare i possibili scenari di sviluppo verso la valorizzazione del bene storico”.

