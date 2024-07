Città

SARONNO – Domani sera, giovedì 25 luglio, alle 21 nella chiesetta tra via Monti e via Legnani si rinnova l’antica tradizione della festa di San Giacomo.

Il ritorno di questa tradizione era stato fortemente voluto dall’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri. “Fino ad una ventina di anni fa – ha spiegato in diverse occasioni Centemeri – la festa di san Giacomo coinvolgeva tutto il rione c’erano i negozi aperti, una sfilata per le vie del paese e grandi celebrazioni, poi la tradizione si è spenta ma negli ultimi anni abbiamo recuperato almeno il rito religioso”.

Insomma un momento religioso ma non solo: la celebrazione è anche l’occasione per concedersi una visita al piccolo edificio di culto un tesoro tutto da scoprire: edificata nel Seicento dalla famiglia Legnani la cappella, che ha ospitato anche le spoglie della madre del papa Pio XI, è stata affrescata dal Legnanino che nel presbiterio ha rappresentato una serie di episodi della vita di Gesù.

Ad oggi la chiesetta di san Giacomo viene utilizzata per i momenti di preghiera dei ragazzi dell’oratorio ma non solo spesso durante l’anno è aperta per dare l’opportunità a chi si recata al vicino ospedale di raccogliersi un momento di preghiera.

