Solaro

SOLARO – Con l’ultima variante al progetto, all’interno dei lavori per la realizzazione delle piste ciclabili del progetto exPinqua-Pnrr del quartiere San Pietro, è previsto l’inserimento di uno spazio sicuro per gli accessi al comparto scolastico di via Cinque Giornate.

L’intervento predisposto prevede la messa in sicurezza dell’area antistante gli ingressi di scuola materna e Asilo Nido. L’ufficio Tecnico del Comune di Solaro ha contribuito al ridisegno delle piazzette per creare uno spazio ludico sfruttando i percorsi di ingresso alle strutture.

Al posto della semplice diversa colorazione dell’asfalto prevista originariamente a progetto, è stata preferita una resinatura a disegno in quattro differenti colorazioni, che comprenderanno elementi decorativi e giochi inseriti nel contesto della segnaletica orizzontale. Ed inoltre ci saranno dei mini-passettini disegnati al suolo per indicare i percorsi sicuri.

In variante è stata inclusa anche la rimozione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica e della bassa tensione presenti sui marciapiedi e l’interramento delle linee elettriche ancora in uso, il tutto per creare meno interferenze possibili alla mobilità dolce.

Le aree davanti alle scuole saranno ampiamente segnalate con rialzi della carreggiata e cambi di materiale/colorazione per sottolineare la presenza di un’area sensibile. Rappresenteranno inoltre un accesso privilegiato e riservato ai piccoli utenti ed alle loro famiglie, oltre che un punto di ulteriore miglioramento della sicurezza dell’intera zona. I lavori sono in corso di attuazione in questi giorni.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «In questi anni stiamo lavorando molto sul quartiere San Pietro, con l’idea di avvicinarlo ancora di più al centro del paese, con una nuova serie di collegamenti di mobilità dolce e diversi nuovi servizi per la cittadinanza. Gli accessi alla scuola materna ed all’asilo saranno rivisti e saranno create delle piazzole sulle quali i bambini potranno sostare con le famiglie in tutta sicurezza, in spazi a loro riservati e distanti dalla strada.

È un modo per migliorare la vivibilità dei momenti di ingresso e uscita dalle strutture che pensiamo possa incontrare il favore della giovanissima popolazione scolastica».