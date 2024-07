Groane

LAZZATE – E’ iniziato il conto alla rovescia: venerdì 26 luglio si aprirà la 19esima edizione di “Vacanze nel borgo”, evento estivo organizzato dal Comune di Lazzate in collaborazione con l’associazione Borgo in festa e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza.

All’insegna dello slogan “Chi resta gode”, verranno proposti tre fine settimana di appuntamenti per tutti nelle vie del borgo: dal villaggio di animazione per bambini con giostrine, laboratori e baby dance alle serate danzanti, con musica dal vivo, passando per il maxi ristorante con le specialità regionali da Puglia, Lazio e Lombardia.

Tutte le sere in piazza Don Galli ci sarà musica dal vivo o con dj set: si comincia con il gruppo Crazy Boogie, poi sabato 27 toccherà a Luke K dj set e domenica 28 luglio ci saranno Christian Boselli ed Alexs con musica anni ‘70, ‘80, ‘90. Poi ancora festa dal 2 al 4 agosto e dal 9 all’11 agosto, con una rotazione di spettacoli. Il 10 agosto, festa di San Lorenzo, patrono di Lazzate, ci sarà la serata clou con lo spettacolo dal vivo del gruppo Ipop e la musica degli anni ‘70, ’80 e ’90 in piazza Giovanni XXIII.

Nelle tre serate di venerdì, la Biblioteca civica propone laboratori per bambini dalle 20,30 in vicolo Torre. Sabato 3 agosto è in programma una esibizione cinofila in piazza don Galli dalle 20,30 alle 21,30. Non mancheranno stand e bancarelle per rendere ancora più coinvolgente la festa, realizzata grazie al contributo di molte associazioni lazzatesi che si mettono a disposizione formando una formidabile squadra di volontari.

Anche quest’anno per garantirsi i posti sotto la maxi tensostruttura del ristorante da 640 coperti sarà possibile (ma non obbligatorio) prenotare in anticipo, attraverso il sito www.borgoinfesta.eu

“Ancora una volta, come avviene ormai da 19 anni, in uno scenario di Comuni che si svuotano per le ferie estive, Lazzate resta un’oasi di vitalità che propone serate di intrattenimento e occasioni di incontro e condivisione a chi resta a casa in questo periodo – commenta il sindaco, Andrea Monti – questo è possibile grazie al generoso impegno di molti volontari delle nostre splendide associazioni lazzatesi, che non fanno mai mancare il loro contributo a rendere il nostro paese un posto speciale anche ad agosto”.

