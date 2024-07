Calcio

SARONNO- Presenta con il 30% di novità, certificando la volontà di dare sempre più spazio e voce alle virtuose novità presenti nel calcio dilettantistico lombardo.

Sergio Pedrazzini, Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND: “Non nascondo la soddisfazione per quanto questa squadra sia riuscita a fare negli ultimi quattro anni, iniziati con Carlo Tavecchio, i cui insegnamenti tracciano sempre la nostra rotta. Un cammino tortuoso per tutto il calcio dilettantistico: un quadriennio dove le società hanno dovuto affrontare gli effetti di una pandemia e di una Riforma dell’ordinamento sportivo che ha creato e che continua a creare molte difficoltà per il nostro mondo. Eventi epocali che abbiamo affrontato con un cambio di rotta: politicamente la Lombardia è tornata ad essere la locomotiva del calcio dilettantistico nazionale con l’aumento dei Delegati Assembleari e con un peso specifico maggiore. Le nostre proposte di emendamento della Riforma sono atterrate in LND e spesso sono state accolte. Le nostre iniziative in ambito di Responsabilità Sociale e Sostenibilità Ambientale sono state prese come modello sia dalla Lega Nazionale Dilettanti che dalla UEFA. Il percorso di cambiamento è già partito e va portato avanti. Lo faremo con una squadra di prim’ordine composta da persone di grande spessore umano e professionale”.