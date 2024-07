Calcio

SARONNO- L’Fbc Saronno non si ferma con i grandi colpi in entrata: in arrivo la ciliegina sulla torta, Christian Alvitrez indosserà la casacca biancoceleste.

Il centrocampista classe 1992 è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con l’Oltrepò. Adesso una nuova sfida per il peruviano che con gli amaretti vorrà ripetere il trionfo della scorsa stagione. Alvitrez porta qualità ed esperienza alla mediana del Fbc, che si potenzia sempre di più. In passato ha vestito anche le maglie di Brusaporto, Borgosesia, Legnano è Fanfulla.

(foto presa dal sito specialistico paolozerbi.com)

