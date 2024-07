Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Spalanca la portiera dell’auto e un 29enne in monopattino ci finisce contro. È accaduto la scorsa settimana, in un pomeriggio estivo, a Caronno Pertusella, più precisamente in corso della Vittoria.

Secondo le ricostruzioni, un’auto in sosta avrebbe spalancato la portiera, contro cui un il giovane in monopattino si è scontrato, per poi cadere contro un altro veicolo in sosta.

L’uomo è da subito apparso non in gravi condizioni, ma è stato richiesto il soccorso della Croce Rossa di Lomazzo, che l’ha trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo. Le responsabilità e la dinamica dei fatti sono state ricostruite dalla polizia locale.

(foto archivio: la polizia locale a Caronno Pertusella)

25072024