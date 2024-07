CERIANO LAGHETTO – “Quando abbiamo ereditato la gestione del bilancio comunale, ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa: il Piano Economico Finanziario (Pef) di Gelsia, l’ente che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Ceriano, che ci siamo ritrovati sul tavolo riportava infatti un sensibile incremento rispetto allo scorso anno che si sarebbe tradotto in un aumento significativo delle tariffe per tutti noi, con picchi del 500% per alcune utenze non domestiche”.