SARONNO – Grosso ramo caduto. Parco chiuso nella giornata di oggi.

Sono diversi i residenti del centro storico che nelle ultime settimane si sono interrogati sull’avanzamento del cantiere di Palazzo Visconti visto che da giugno non si vedono gli operai all’opera. Nel cortile sono visibili i primi lavori svolti ma la sensazione che sia tutto fermo da giorni è evidente.

Come compito delle vacanze doveva scrivere una lettera e ha scelto di indirizzarla al primo cittadino Augusto Airoldi sollecitando una risoluzione alla querelle stadio che minaccia di far giocare l’Fbc fuori da Saronno.

Come annunciato dall’Amministrazione comunale e da Saronno Servizi lunedì 22 luglio è stato aperto il cantiere in piazza Repubblica per i lavori di riqualificazione dell’area di sosta del Municipio che sarà divisa in due parti, digitalizzata e resa tutta a pagamento.

