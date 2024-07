Altre news

SARONNO – Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza previsione di piogge. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima sarà di 23°C. Lo zero termico si attesterà a 4276 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Sudovest al pomeriggio. Sono previste allerte meteo per afa, secondo 3BMeteo.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Alpi Retiche la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Orobie ci sarà tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Prealpi orientali i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio che potrebbe causare deboli piogge serali. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, e lo zero termico sarà intorno ai 4000 metri.