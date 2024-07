Limbiate

LIMBIATE – Macabro rinvenimento oggi nel canale Villoresi all’altezza di Limbiate, dove è affiorato il corpo senza vita di un uomo.

L’allarme, alle 10 odierne, è stato dato da alcuni passanti, e si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie, ha inviato sul posto – nella periferica via Giovine Italia, automedica ed ambulanza, sono arrivati anche i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del cadavere affiorato dalle acque. Una persona di sesso maschile, per il monento la sua identità ed età risultano sconosciute. I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e la salma è stata trasferita dalla polizia mortuaria in obitorio, in attesa dell’esame da parte del medico legale, molto probabilmente – come avviene solitamente in simili circostanze – verrà eseguito l’esame autoptico, nei pressi giorni. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la procura della Repubblica, obiettivo chiarire tutti i contorni dell’accaduto.

(foto archivio)

25072024