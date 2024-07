Cronaca

GERENZANO – Cade della moto e finisce all’ospedale: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Clerici a Gerenzano, tratto locale dell’ex statale Varesina. E’ stato soccorso, dal’ambulanza della Croce rossa, un diciottenne quindi trasportato in ospedale a Tradate, per comunque non gravi lesioni. Il fatto si è verificato quando erano le 18.45; sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese per tutti i rilievi del sinistro,

La scorsa notte alle 23.50 incidente stradale in via 4 novembre a Cislago, è stato soccorso un uomo di 45 anni per alcune contusioni, è stato medicato all’ospedale di Saronno, in condizioni non preoccupanti. Non è nota la dinamica del sinistro.

Ieri a Turate alle 12 in via 4 novembre scontro auto e moto, è stato soccorso un cinquantenne: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, per il ferito non si è rese necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

25072024