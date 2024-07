news

Il mercato delle criptovalute ha goduto di una leggera ripresa che ha portato il Bitcoin sopra i 67.000 dollari ed Ethereum vicino ai 3.500 dollari.

Anche le altre altcoin stanno mostrando segnali rialzisti, quindi è molto probabile che asset come Polygon (MATIC) possano crescere.

Polygon è una rete creata per migliorare le capacità di Ethereum fornendo transazioni più economiche e veloci.

La tecnologia di MATIC riduce la congestione e le commissioni su Ethereum, rendendolo attraente per i progetti in cerca di una maggiore scalabilità.

MATIC continuerà a esistere e svolgerà un ruolo sempre più importante, garantendo la sicurezza del sistema e fungendo da token di governance per la community della rete.

Il token ha dovuto fare i conti con la volatilità degli ultimi 7 giorni che ha causato oscillazioni del valore dagli 0,54 dollari ai 0,52 dollari. Nelle ultime 24 ore, MATIC ha registrato una lieve ripresa dello 0,36%, arrivando ai 0,53 dollari.

Il market cap dell’asset è di circa 5,3 miliardi di dollari, una cifra che mette Polygon al 20° posto tra le principali criptovalute secondo Coinmarketcap. Il volume di trading nelle ultime 24 ore è salito del 23%, arrivando a 228 milioni.

Le previsioni su Polygon

Nonostante le oscillazioni del valore, gli analisti prevedono che Polygon (MATIC) potrebbe raggiungere la soglia di 1 dollaro entro il 2025.

Le previsioni tengono conto del significativo aumento del valore degli RWA (Real World Asset) di Polygon che potrebbero dare una spinta ulteriore a MATIC.

Riflettendo sul sostanziale sviluppo di Polygon nel campo degli asset del mondo reale, il fondatore Sandeep Nailwal ha commentato:

“Gli RWA lanciati su Polygon sono molto incoraggianti. Polygon POS è secondo solo ad Ethereum in termini di valore creato dagli RWA.”

In notizie correlate, la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) italiana e Intesa Sanpaolo hanno stretto una partnership con Polygon in relazione all’emissione recente di obbligazioni digitali delle banche.

Secondo i rapporti, le banche hanno emesso un’obbligazione da 25 milioni di euro con una scadenza di quattro mesi sulla rete Polygon.

Nell’attesa di una nuova crescita per Polygon, i trader interessati agli RWA stanno puntando sul gaming Web3, in quanto permette di giocare e guadagnare attraverso meccaniche P2E.

Tra i giochi più interessanti del momento troviamo PlayDoge, un simulatore di vita ispirato al Tamagotchi.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE

PlayDoge: un omaggio al retrogaming

PlayDoge è un progetto molto interessante per gli appassionati di gaming e criptovalute. Il titolo verrà lanciato su dispositivi mobili al termine della presale del token PLAY. La raccolta fondi è arrivata a quasi 6 milioni di dollari, con il PLAY venduto a 0,00521 dollari.

In PlayDoge, i giocatori dovranno prendersi cura di un cucciolo di Doge virtuale, nutrendolo e tenendolo di buon umore tramite dei mini-giochi basati sui alcuni dei generi del gaming classico.

Anche la grafica del gioco è un omaggio agli anni d’oro del gaming, con una pixel-art ad alta definizione che ricorda le console 16-bit come il Super Nintendo.

https://www.youtube.com/watch?v=MB4ahzjZmZg

Tenendo il Doge felice, sarà possibile ottenere delle ricompense in token PLAY da utilizzare per comprare potenziamenti all’interno del gioco.

In alternativa sarà possibile scambiare il token, tenerlo nel wallet o metterlo in staking su Ethereum per ottenere ricompense passive in base all’APY.

La community di PlayDoge potrà anche guadagnare ulteriori ricompense grazie a una classifica che premierà i giocatori più abili nei mini-giochi.

Il token PLAY si può acquistare collegando il proprio wallet al sito della presale e utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito. La roadmap prevede il lancio dell’app e dei mini-giochi insieme a un airdrop per la community e il listing su CEX di primo livello.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE