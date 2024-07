Eventi

ROVELLASCA – Nasce a Rovellasca il “Club del mistero“, un gruppo di lettori tutti accomunati da un’unica passione: il giallo.

Questo club è aperto a tutti coloro che amano il noir e ciò che può rientrare in quest’ambito. Il primo appuntamento in programma è per venerdì 26 luglio, alle 21. L’evento, ospitato dalla biblioteca comunale (via E. De Amicis, 1), sarà l’occasione per scoprire e far conoscere meglio alla comunità questo nuovo club. Durante questo primo incontro si indagherà insieme all’autore Wulf Dorn, viaggiando tra le pagine delle sue opere. La partecipazione è gratuita.

(foto d’archivio)

